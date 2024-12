Red 3 giugno 2021 Provincia di Nuoro: webinar rinviato La tavola rotonda sul “Piano di rilancio del Nuorese: lo stato dell’arte” prevista per domani mattina è stata posticipata a data da destinarsi a causa dell’indisponibilità di alcuni relatori



NUORO – E’ stato posticipato a data da destinarsi, a causa dell’indisponibilità di alcuni relatori, il webinar dal titolo “Piano di rilancio del Nuorese: lo stato dell’arte”, tavolo di lavoro previsto per domani, venerdì 4 giugno [LEGGI] , che la Provincia di Nuoro aveva organizzo per discutere di temi strategici per lo sviluppo del territorio. L'Ente comunicherà la nuova data non appena verrà calendarizzata.