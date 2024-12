Cor 8 giugno 2021 A Porto Torres tre giorni di vaccinazione di massa La comunità turritana si prepara ad accogliere le tre giornate di vaccinazione al Pala Mura previste per il 17, 18 e 19 giugno. Il sindaco ringrazia il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, per il supporto



PORTO TORRES - La comunità turritana si prepara ad accogliere le tre giornate di vaccinazione al PalaMura previste per il 17, 18 e 19 giugno. L'amministrazione comunale curerà gli aspetti logistici di allestimento della struttura: è stata subito inviata una richiesta alla Provincia per chiedere la collaborazione di Multiss per la pulizia. Saranno coinvolte le associazioni di volontariato e il personale del Comune per curare l'accoglienza e la gestione degli utenti.



«Intorno a questa operazione stiamo registrando grande disponibilità da parte di tutti - dichiara il sindaco Massimo Mulas - a dimostrazione che sulle grandi battaglie siamo capaci di fare unità. Così è stato anche sul fronte politico: in questo momento è giusto ricordare l'impegno del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ha supportato la richiesta della città espressa in più occasioni da tutto il consiglio comunale».



«Abbiamo ancora tanta strada da fare per lasciarci alle spalle questa esperienza ma siamo convinti che sia stata intrapresa la strada giusta. Chiediamo a tutti i cittadini un ultimo sforzo: nonostante l'allentamento delle restrizioni rispettiamo le regole sul distanziamento e l'uso dei dispositivi personali. Il vaccino si sta rivelando fondamentale ma è sempre il nostro comportamento a fare la differenza».