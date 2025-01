A.B. 10 giugno 2021 Tre sconfitte e un rinvio per la Catalana Nel campionato nazionale di serie B di baseball, i ragazzi di Heredia Campa hanno perso 9-3 Gara 1 sul campo del Nettuno, mentre Gara 2 è stata sospesa sul 2-2. Doppia sconfitta per la Catalana softball in casa del Cep Cagliari, 11-3 e 13-3



ALGHERO - Ancora due sconfitte in trasferta per la Catalana baseball impegnata nel Campionato nazionale di serie B. Domenica, sul diamante del Nettuno, la squadra allenata da Heredia Campa si è piegata alla supremazia offensiva della compagine locale nel primo incontro concluso 9-3. Da segnalare, ancora una volta, lo scarso rendimento in battuta dei biancoblu autori di sole cinque valide contro le quattordici dei laziali, con nessun uomo in grado di andare oltre il singolo. Bene solo il venezuelano Andres Chacon, con due valide e altrettanti punti portati a casa. Sul monte di lancio, Leonardo D’Amico ha ottenuto cinque strike out, ma anche tre basi su ball, mentre Antonio Contini, in due inning lanciati, ha messo a referto due strike out e due basi su ball. Giornata no per il lanciatore iglesiente Simone Puddu.



In Gara 2, la Catalana ha ritrovato fiducia con Yovany D’Amico in grande forma (sette strike out per lui in sei inning) e un bottino di squadra di dieci valide in attacco contro le quattro del Nettuno. Sul 2-2, la Catalana, impegnata nella fase offensiva con diversi uomini in zona punto, la partita è stata sospesa per pioggia al settimo inning. Un’occasione persa (la partita verrà recuperata in caso di necessità ai fini della classifica) per guadagnare la prima vittoria fuori casa. Anche nel secondo incontro ottima prestazione offensiva di Chacon, autore anche di un doppio, e del cubano Kleyvert Rodriguez Cueto con due battute valide. Bottino equiparato da Ivan Adelmi e Ruben Marrazzu. Nella trasferta nettunese, da registrare il positivo esordio dell’interbase venezuelana Eliezer D’Amico.



Solo sconfitte per le ragazze del Softball che sul campo Cep di Cagliari si sono arrese alle padrone di casa per due volte, con i punteggi di 11-3 e 13-3. L’esperienza delle lanciatrici rossoblu è stata determinante per aggiudicarsi la vittoria e portarsi in solitaria ai vertici della classifica del girone G di serie B nazionale, unico posto utile per accedere ai play-off promozione per l’A2. Tra le algheresi, bene Giulia Zanda e Giorgia Nuvoli nelle rubate sulle basi e discreta prestazione di Giorgia Paba in difesa, con diverse eliminazioni al volo. Gli allenatori Sotgiu e Sini, viste le assenze di tante titolari, hanno colto l’occasione per far esordire due atlete che si sono avvicinate al mondo del softball da pochi mesi: Gaia Putzu e Rita Congiu. Questo fine settimana, la squadra di baseball ospiterà il Livorno nel doppio incontro casalingo: Gara 1 si giocherà sabato 12 giugno alle 15, mentre Gara 2 si disputerà domenica 13 alle 10. Doppio impegno nuorese per la Catalana Essenne softball, che domenica giocherà contro la Cinghis nello stadio “Francesco Sanna”.



Nella foto: Josue Jose “Junior” Cabrera Rodriguez e Matteo Puggioni