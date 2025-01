Red 10 giugno 2021 Covid ad Alghero: 17 i positivi Continua a scendere il numero dei contagi nella Riviera del corallo. Tre i positivi ospedalizzati. L´Ats non ha registrato nuovi positivi, mentre le persone in quarantena sono quattro



ALGHERO – Prosegue la diminuzione dei contagi da Covid-19 ad Alghero. Secondo i dati comunicati ieri (mercoledì) dall'Ats Sardegna, sono complessivamente diciassette i positivi in città e, di questi, tre sono ospedalizzati. Non si sono registrati nuovi positivi, mentre le persone in quarantena sono quattro.