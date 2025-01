Red 17 giugno 2021 Archeologika 2021: promozione per Alghero Lo scorso fine settimana, la Riviera del corallo ha ospitato un workshop della Regione autonoma della Sardegna e della Camera di commercio di Cagliari per promuovere il turismo legato ai siti archeologici. Alghero valorizza e promuove le sue bellezze



ALGHERO - Lo scorso fine settimana, Alghero ha ospitato una delle tappe di “Archeologika 2021”, l’iniziativa voluta dall’Assessorato regionale al Turismo e realizzata in collaborazione con la Camera di commercio di Cagliari per promuovere l’offerta turistica principalmente legata agli attrattori archeologici di cui la Sardegna è ricca. I locali de Lo Quarter hanno ospitato il workshop, nel corso del quale i tour operator specializzati nel confezionare offerte di viaggi culturali hanno incontrato l’offerta, costituita dagli operatori sardi che hanno aderito all’iniziativa.



La vasta offerta archeologica del territorio abbinata all’offerta ricettiva e dei vari servizi è stata al centro degli incontri, con un riscontro estremamente positivo da parte degli operatori che hanno avuto modo di apprezzare la grande bellezza dei siti. L’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo ha supportato l’iniziativa dal punto di vista logistico, sia nell’organizzare gli spazi per il workshop, sia nell’educational tour della città, del suo territorio e dei principali attrattori, a partire dal centro storico, al Museo Archeologico, fino al nuraghe Palmavera.



«Il nostro patrimonio archeologico, al pari di quello paesaggistico, ha potenzialità incredibili che possono aiutarci ad ampliare l’offerta ben oltre i tradizionali mesi estivi. Archeologika è un’opportunità che vogliamo cogliere appieno, sostenendola con convinzione - afferma l’assessore comunale al Turismo e alla Cultura Marco Di Gangi, che ha contribuito a supportare localmente l’iniziativa, evidenziando - l’importanza di valorizzare la destinazione anche con il diretto coinvolgimento dei soggetti che veicolano l’offerta turistica nei vari mercati».