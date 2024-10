S.A. 3 luglio 2021 Vento de l´Alguer, parte il campionato del mare Quest’anno oltre alle sette prove previste per la vela d’altura ci saranno 3 appuntamenti dedicati alla vela latina, di cui il primo l’11 luglio, la storica Regata di Sant’Elm







Seguirà la premiazione alle 18.30 del Campionato 2020 e alle 19 la premiazione del Trofeo Onda Blu 2021. Il secondo appuntamento in calendario è fissato per il 25 luglio per il Trofeo Associazione Giuseppe Freschi. ALGHERO - Il Campionato Vento de l'Alguer organizzato come sempre dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Consorzio Porto di Alghero main sponsor della manifestazione, è giunto alla sua decima edizione. Quest'anno oltre alle sette prove previste per la vela d'altura ci saranno 3 appuntamenti dedicati alla vela latina, di cui il primo l'11 luglio, la storica Regata di Sant'Elm.Domenica 4 luglio appuntamento con la prima regata d'altura il "Trofeo Onda Blu"- XI Memorial Marco Caula, con cui la sezione algherese partecipa alla manifestazione 10000 vele contro la violenza sulle donne "Cambiamo rotta insieme". Ogni barca iscritta alla regata isserà quale simbolo distintivo di partecipazione un lungo nastro rosso. Il programma prevede l'incontro alle 10 e la partenza alle 12.Seguirà la premiazione alle 18.30 del Campionato 2020 e alle 19 la premiazione del Trofeo Onda Blu 2021. Il secondo appuntamento in calendario è fissato per il 25 luglio per il Trofeo Associazione Giuseppe Freschi.