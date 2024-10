Cor 9 luglio 2021 Al Museo del Corallo il libro di Casula Oggi la presentazione “Carlo Felice e i tiranni sabaudi”. Parteciperanno il sindaco di Alghero, Mario Conoci e l´assessore alla Cultura Marco Di Gangi. Introduce i lavori il consigliere comunale e capogruppo Lega-Psd´Az ad Alghero, Roberto Trova, e coordina Ivan Perella, segretario sez. Antonio Simon Mossa. Presenta l´opera Antonio Appeddu



ALGHERO - La sezione del Psd'Az di Alghero Antonio Simon Mossa organizza la presentazione del libro “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” di Francesco Casula (nella foto), in programma oggi, venerdì 9 luglio (ore 19) presso il giardino del Museo del Corallo in via XX Settembre.



È un bellissimo viaggio all'interno di un periodo storico poco conosciuto e soprattutto minato da innumerevoli mistificazioni. L'impegno dell‘autore è volto a far conoscere e spiegare ai sardi quella che è stata in realtà una vera e propria dominazione coloniale durata due secoli con soprusi, angherie ed omicidi, ancora oggi impuniti. È il racconto di un popolo con una lingua più antica di quella di Dante e con una civiltà anteriore alla Magna Grecia che oggi ha la possibilità di riscattare secoli di ladrocini perpetrati nei suoi confronti e nei confronti della sua terra.



Alla presentazione, oltre all'autore, parteciperanno il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e l'assessore alla Cultura Marco Di Gangi. Introduce i lavori il consigliere comunale e capogruppo Lega-Psd'Az ad Alghero, Roberto Trova, e coordina Ivan Perella, segretario sez. Antonio Simon Mossa. Presenta l'opera Antonio Appeddu sulle note musicali di Paolo Zicconi e Marcello Peghin.



prima pubblicazione 6 luglio 2021