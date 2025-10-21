S.A. 11:39 Il libro di Eugenia Tognotti al Museo della Tonnara Un’opera intensa e documentata che racconta la vita straordinaria di Adelasia Cocco, prima donna a ricoprire il ruolo di medico condotto in Italia, in un periodo storico in cui l´accesso delle donne a professioni scientifiche era ancora fortemente ostacolato. La presentazione venerdì 24 ottobre



STINTINO - Venerdì 24 ottobre alle ore 18:00, presso il Museo della Tonnara, si terrà la presentazione del libro della Prof.ssa Eugenia Tognotti, "Del coraggio e della passione. L'avventurosa storia di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto nell'Italia contemporanea (1914-1954). Un’opera intensa e documentata che racconta la vita straordinaria di Adelasia Cocco, prima donna a ricoprire il ruolo di medico condotto in Italia, in un periodo storico in cui l'accesso delle donne a professioni scientifiche era ancora fortemente ostacolato. Una figura emblematica di coraggio, determinazione e passione civile, che emerge dal racconto con forza e attualità.

Dialogherà con l’autrice Silvia De Franceschi, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sia sul profilo biografico di Adelasia Cocco che sul valore storico e culturale dell'opera. La Prof.ssa Eugenia Tognotti, docente universitaria e autrice di numerosi saggi, ricostruisce con rigore scientifico e stile narrativo coinvolgente il contesto sociale e culturale in cui Adelasia Cocco ha operato, offrendo spunti di riflessione sul ruolo delle donne nella storia italiana del Novecento. Il programma di ottobre è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Museo della Tonnara, il Comune di Stintino, la Comes Cooperativa Mediateche Sarde, l' Associazione Absentia aps e la libreria Koinè.