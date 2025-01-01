Alguer.it
Francesco Abate presenta il nuovo libro ad Alghero
Cor 11:41
Francesco Abate presenta il nuovo libro ad Alghero
Giovedì 30 ottobre il giornalista e scrittore Francesco Abate torna ad Alghero, ospite della sezione autunnale del festival "Dall´altra parte del mare", per incontrare i lettori in occasione dell´uscita del suo nuovo e attesissimo romanzo "Gli indegni" (Einaudi)
Francesco Abate presenta il nuovo libro ad Alghero

ALGHERO - La storia d'amore di due anime ribelli che si rincorrono attraverso gli irriverenti, adrenalinici, dolorosi anni Ottanta. Un romanzo Travolgente e malinconico che racconta l'ansia struggente di vita che lacera ogni giovinezza. L'appuntamento è per le 19.30 nella Alguer hall (Palazzo Lo Quarter - piano terra). Dialogherà con l'autore Raffaele Sari.

Il libro. A sedici anni Livio esce di casa senza scarpe, e scappa. Non ne può piú delle gabbie della sua famiglia e vuole andare a Firenze ad ascoltare Patti Smith. Non è un capobranco, piuttosto un mediano. È un ragazzo entusiasta, magari un po’ goffo: ripete sempre «Livio da Cagliari» a chiunque gli chieda chi sia. Al concerto incontra Anaïs, spregiudicata e magnetica, e se ne innamora alla follia. Lei lo inizia alle droghe, al divertimento oltre ogni limite, alla libertà sessuale, trascinandolo in una nuova epoca della sua esistenza, dal punk all’house music, dai gay club alle affollate disco arcobaleno. Con Anaïs Livio comincia anche a frequentare la casa di Cesare, un uomo gentile che accoglie sotto il suo tetto gli «indegni»: artisti bohémien e giovani che non si arrendono ai modelli di vita imposti dalla società. Anaïs però corre troppo veloce, e Livio la perde subito, la ritrova e la perde altre mille volte. Per un decennio tenta di raggiungerla senza mai riuscirci davvero, cercandola ostinato nel corpo di chiunque incontri. La ritroverà a Parigi, Londra, poi di nuovo a Cagliari, ma sempre piú smarrita in un vortice di sesso e droghe, di relazioni sbagliate e passi falsi. Fino a un epilogo inatteso e commovente.
