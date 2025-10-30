Cor 17:35 Mauro Cossiga all´archivio sottarco sassarese A dialogare con l´autore sarà Daniela Scano. Letture dell’attore Maurizio Giordo. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nel programma di iniziative della biblioteca dell’Archivio storico dedicate alla promozione della lettura



SASSARI - Giovedì 6 novembre alle 17.30, nella sala conferenze dell’Archivio storico comunale in via dell’Insinuazione, sarà presentato il libro “La scoperta di Daniele” di Mauro Cossiga.

Un racconto intriso di magia che accompagna il lettore in un’avventura dove la Storia del Risorgimento, la storia di Sassari e la figura del noto letterato e storico cittadino Enrico Costa diventano lo sfondo della crescita adolescenziale del protagonista che attraverso questa esperienza prende coscienza di sé, del suo ruolo nella comunità e della propria identità. Magia, amore e scoperta di sé si fondono in un racconto che invita a riflettere sul nostro passato e sul percorso che ci conduce a diventare chi siamo. A dialogare con l'autore sarà Daniela Scano. Letture dell’attore Maurizio Giordo. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nel programma di iniziative della biblioteca dell’Archivio storico dedicate alla promozione della lettura.