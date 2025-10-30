Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaLibri › Mauro Cossiga all´archivio sottarco sassarese
Cor 17:35
Mauro Cossiga all´archivio sottarco sassarese
A dialogare con l´autore sarà Daniela Scano. Letture dell’attore Maurizio Giordo. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nel programma di iniziative della biblioteca dell’Archivio storico dedicate alla promozione della lettura
Mauro Cossiga all´archivio sottarco sassarese

SASSARI - Giovedì 6 novembre alle 17.30, nella sala conferenze dell’Archivio storico comunale in via dell’Insinuazione, sarà presentato il libro “La scoperta di Daniele” di Mauro Cossiga.
Un racconto intriso di magia che accompagna il lettore in un’avventura dove la Storia del Risorgimento, la storia di Sassari e la figura del noto letterato e storico cittadino Enrico Costa diventano lo sfondo della crescita adolescenziale del protagonista che attraverso questa esperienza prende coscienza di sé, del suo ruolo nella comunità e della propria identità. Magia, amore e scoperta di sé si fondono in un racconto che invita a riflettere sul nostro passato e sul percorso che ci conduce a diventare chi siamo. A dialogare con l'autore sarà Daniela Scano. Letture dell’attore Maurizio Giordo. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nel programma di iniziative della biblioteca dell’Archivio storico dedicate alla promozione della lettura.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/10/2025
Torna a Nuoro la Fiera regionale del libro
Dal 6 al 9 novembre “Un’isola e i suoi libri”. Con AES e le istituzioni locali trenta editori da tutta la Sardegna
27/10Francesco Abate presenta il nuovo libro ad Alghero
23/10Il libro di Eugenia Tognotti al Museo della Tonnara
21/10Laboratori “da brivido” nelle biblioteche sassaresi
21/10Cyrano: Luca Cesari dialoga con Giovanni Fancello
16/10Marcello Fois presenta il nuovo libro ad Alghero
20/10Raccolta poetica di Antonio Pibiri alla Galleria Cult
16/10Un nuovo libro su Antonio Simon Mossa
17/10Il nuovo libro di Giorgio la Spisa ad Alghero
15/10Musica e parole con Paolo Talanca ad Alghero
15/10Il libro di Elisabetta Spanu ad Alghero
« indietro archivio libri »
1 novembre
Pauroso incidente, auto si ribalta
1 novembre
Lo Maquini vince il CantAlguer
1 novembre
«Chiarezza su tassa di soggiorno»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)