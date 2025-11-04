S.A. 13:34 Luca Pappagallo presenta il suo libro ad Alghero Luca Pappagallo che, in dialogo con Giovanni Fancello, presenterà il suo nuovissimo libro "La magia dei sapori di casa". Appuntamento venerdì 14 novembre



ALGHERO - Venerdì 14 novembre alle 19 a Alghero (Lo Quarter, piano terra) la Libreria Cyrano invita tutti i lettori a lezione di cucina da Luca Pappagallo che, in dialogo con Giovanni Fancello, presenterà il suo nuovissimo libro "La magia dei sapori di casa" appena pubblicato dalle edizioni Vallardi.

Un libro pieno di sapori che ti fanno venire voglia di vivere meglio, mangiare meglio, stare meglio.

Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent'anni, non si considera uno chef, bensì un «cuciniere curioso». È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con Casa Pappagallo®, il canale YouTube/Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower.



