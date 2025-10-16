Cor 13:10 Laboratori “da brivido” nelle biblioteche sassaresi “La biblioteca stregata” è il titolo del ciclo di appuntamenti organizzato dal Comune in occasione di Tuttisanti, della giornata dedicata ai defunti e della festa di Halloween



SASSARI - Dal 28 al 30 ottobre, nelle biblioteche comunali di Sassari, piccoli lettori tra i sei e gli otto anni saranno invitati a scoprire la magia delle storie “da brivido” attraverso letture animate e un laboratorio creativo. “La biblioteca stregata” è il titolo del ciclo di appuntamenti organizzato dal Comune in occasione di Tuttisanti, della giornata dedicata ai defunti e della festa di Halloween. A partire dalle 16:45, martedì 28 ottobre nella biblioteca di piazza Tola, mercoledì 29 nella sede di Li Punti e giovedì 30 in quella di Caniga, i bambini potranno immergersi in un viaggio tra streghe, fantasmi, mummie e mostri, vivendo l’atmosfera di Halloween in modo allegro e creativo.



Al termine delle letture, i partecipanti realizzeranno un castello stregato con materiali di riciclo, per stimolare la fantasia e avvicinarsi al mondo dell’arte e del riuso. Un’occasione per vivere il fascino del mistero, scacciare le paure e scoprire il piacere della lettura in un’atmosfera magica e accogliente.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di attività promosse dalle biblioteche comunali per favorire la partecipazione e la crescita culturale sin dalla più giovane età. Un modo per valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro, condivisione e scoperta, dove la lettura diventa un’esperienza da vivere insieme.



I laboratori, gratuiti e aperti fino a esaurimento posti, mirano anche a rafforzare il legame tra famiglie, bambini e istituzioni culturali del territorio. Un invito, dunque, a trascorrere pomeriggi all’insegna della fantasia e della socialità, scoprendo quanto una biblioteca possa essere un luogo vivo e pieno di sorprese. È necessario prenotarsi via mail o telefonicamente: biblioteca di piazza Tola: ragazzi.biblioteca@comune.sassari.it, 079 279387, biblioteca di Caniga: bibliotecacaniga@comune.sassari.it 079 279954, biblioteca di Li Punti: bibliotecalipunti@comune.sassari.it 079279980.