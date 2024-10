S.A. 7 luglio 2021 Covid, sono 31 i positivi ad Alghero Da 18 a 31 nell´arco di cinque giorni dall´ultima comunicazione alle autorità comunali. Diminuiscono invece le quarantene: da 56 a 39 le persone in isolamento fiduciario



ALGHERO - Cresce il numero dei positivi ad Alghero secondo l'ultimo bollettino dell'Ats. Si è passati da 18 a 31 nell'arco di cinque giorni dall'ultima comunicazione alle autorità comunali. L'obbiettivo è quello di circoscrivere al massimo la diffusione del virus ed evitare nuove restrizioni.



Diminuiscono invece le quarantene: sono 39 le persone in isolamento fiduciario, 17 in meno rispetto al precedente aggiornamento. E' una notizia che preoccupa, soprattutto alla luce dei più recenti riscontri sulla diffusione della variante Delta in Sardegna, quella che prevale secondo le analisi sui tamponi positivi sequenziati dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari.



Intanto ad Alghero si stanno svolgendo in questi giorni gli screening per gli operatori turistici. Ma proseguono i disagi nell'hub del Mariotti nel gestire il flusso delle persone prenotate per la prima e seconda dose di vaccino.