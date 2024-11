Cor 16 luglio 2021 Sardegna a rischio restrizioni, schizza l´Rt Lo rileva il monitoraggio settimanale dell´Iss-ministero della Salute all´esame della cabina di regia. Nella giornata odierna le nuove decisioni del Ministero competente



CAGLIARI - In Sardegna preoccupa la crescita constante dei positivi, seppur non accompagnata dall'aumento degli ospedalizzati. L'isola si trova ben accompagnata: sono infatti sei le Regioni e Province autonome con un valore dell'indice di trasmissibilità Rt superiore a 1. Si tratta di Abruzzo, Campania, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna (1.12) e Veneto. Il valore più alto si registra in Abruzzo (1.21), mentre il Molise ha registrato il valore più basso pari a zero. Lo rileva il monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute all'esame della cabina di regia e che verrà presentato nella giornata di oggi 16 luglio. Il dato si riferisce al 14 luglio 2021 (relativo alla settimana 5/7/2021-11/7/2021).