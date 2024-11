G.P. 22 luglio 2021 Chiude Archeologika: potenziale Sardegna Ottimo risultato per Archeologika Sardegna B2B progetto coordinato da Open Mind Consulting. Trent’uno tra agenzie e tour operator hanno scoperto dal vivo le potenzialità turistiche delle zone di Alghero, Oristano, Nuoro e Cagliari



ALGHERO - Si è chiuso con successo Archeologika Sardegna B2B, progetto coordinato da Open Mind Consulting, e voluto dalla Camera di Commercio di Cagliari in collaborazione con la Regione Sardegna, concepito con l’obiettivo di far conoscere al comparto turistico italiano una Sardegna Minore più intima, particolare, poco nota, lontana dai riti estivi e dalle masse. E dal solo mare. La Camera di Commercio di Cagliari si è detta pienamente soddisfatta di esser tornata a rivolgersi ad un mercato italiano profondamente ricettivo che, per diverso tempo, era rimasto secondario.



Anche Alghero ha fatto parte del tour valorizzando e promuovendo le sue bellezze; nelle settimane passate, nei locali de Lo Quarter ha ospitato un workshop, nel corso del quale i tour operator specializzati nel confezionare offerte di viaggi culturali hanno incontrato l’offerta, costituita dagli operatori sardi che hanno aderito all’iniziativa. Ogni partecipante, inoltre, nel corso del Fam Tour ha potuto approfittare di una mezza giornata di workshop B2B attraverso il quale è entrato in contatto con operatori locali, fornitori di servizi e albergatori così da arricchire e stimolare la propria programmazione con prodotti completi e in linea con le tendenze che vengono dal mercato in questo ultimo periodo.



Parte del progetto, sono stati inoltre i webinar di aggiornamento e informazione realizzato in collaborazione con l’assessorato al turismo della Regione Sardegna e il Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliari. Ben quattro i Fam Tour organizzati tra il 9 ed il 20 giugno, con partenze da Milano, Verona e Torino, per altrettanti diversi ed unici itinerari che hanno portato 31 tra agenzie e tour operator a scoprire dal vivo le potenzialità turistiche delle zone di Oristano, Alghero, Nuoro e Cagliari, con i loro siti archeologici, i boutique hotel e gli alberghi diffusi, i ristoranti e le cantine custodi del ricco patrimonio eno-gastronomico locale.