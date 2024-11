S.A. 26 luglio 2021 Covid: +24 positivi ad Alghero Sono 24 i nuovi positivi ad Alghero secondo l´ultimo bollettino comunicato dall´Ats. Il numero totale dei contagi in città arriva a quota 72



Tra i positivi non c'è nessun ospedalizzato. I soggetti in quarantena, invece, sono 92, venti in più rispetto al precedente report.



In Sardegna sono stati riportati 324 nuovi casi di positività al Covid, in forte aumento rispetto al dato delle ultime 24 ore, 285. Purtroppo c'è stato anche un decesso: si tratta di un 78enne residente della Città metropolitana di Cagliari.