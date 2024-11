G.P. 27 luglio 2021 Carenza personale al Centro Sclerosi Multipla Grave carenza di personale e strutture, a rischio l’assistenza per 5mila persone con sclerosi multipla. La sezione cagliaritana dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla chiede di risolvere questa importante situazione di disagio per tutti i pazienti



CAGLIARI - La sezione cagliaritana dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla conferma il rischio di continuità assistenziale e terapeutica per 5000 pazienti con sclerosi multipla Oggi il Centro Regionale per la Sclerosi Multipla (CRSM) è in grave crisi per la forte carenza di personale e il perdurare di una situazione strutturale precaria. Il Centro per la cura e diagnostica della SM più importante della regione rischia di non riuscire più a garantire la continuità assistenziale per tutti i pazienti sardi attualmente in cura, un problema che aggrava il quadro della presa in carico socio-sanitaria della persona con SM già abbastanza critico in tutti i centri SM della Sardegna.



Al momento presso il CRSM attualmente operano tre neurologhe e tra queste una è in procinto al pensionamento, quindi a brevissimo saranno operative solamente due dottoresse. Al CRSM ad oggi afferiscono circa 5000 pazienti, dei 7000 totali, provenienti da tutta l’isola. Un così elevato numero di pazienti ed il basso numero di neurologhe dedicate, non permette di rispettare il rapporto neurologo/paziente ottimale indicato da AISM. Infatti il rapporto di 1 neurologo a tempo pieno equivalente dedicato per 250 pazienti è indicato da AISM come il valore ideale per garantire un’adeguata presa in carico della persona con SM. A breve questo rapporto sarà dieci volte maggiore rispetto all’ottimale, rendendo di fatto impossibile assicurare una continuità assistenziale e terapeutica per la quasi totalità dei pazienti con SM presenti in Sardegna.



La situazione già critica del personale medico, a cui si aggiunge il mancato turnover per il ruolo di caposala pensionata circa 12 mesi fa, è resa ancora più estrema dalla divisione della struttura su due presidi ospedalieri. Negli ultimi mesi del 2020 il CRSM, a causa della della scelta di trasformare l’Ospedale Binaghi in Ospedale COVID, è stato spostato temporaneamente su due diverse sedi (Piano terra Binaghi e Ospedale Businco) per continuare a garantire i livelli minimi assistenziali per i pazienti e al contempo far fronte alla crisi pandemica. Oggi, mentre tutti gli altri presidi ospedalieri del cagliaritano riaprono alle attività pre-pandemia, il Binaghi resta ancora un presidio COVID, facendo perdurare un’importante situazione di disagio per tutti i pazienti del CRSM e tutto il personale sanitario impegnato nella cura della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una priorità per la Sardegna.