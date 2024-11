S.A. 2 agosto 2021 Riparte il Summer Beach Tour ad Alghero Musica, intrattenimento e torneo di beach volley organizzato dalla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna e valido per la classifica di campione Sardo. La tappa si terrà il 7/8 agosto sulla spiaggia del lido San Giovanni



ALGHERO - C’è grande attesa per la 17° edizione del SummerBeach Tour di Alghero che verrà inaugurata dalla WebProject Cup, un torneo di livello nazionale di beach volley organizzato dalla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna e valido per la classifica di campione Sardo. La tappa si terrà il 7/8 agosto sulla spiaggia del lido San Giovanni. Con un montepremi di 2000 euro. Sono già numerosi gli iscritti alle categorie maschile e femminile con una grande partecipazione da tutta la Sardegna e dalla penisola.



Il team della Sottorete è in fermento e nonostante le difficoltà legate alla pandemia in corso la macchina organizzatrice del SummerBeach Village 2021 è in moto. Questa sarà la diciassettesima edizione: anni di sport, musica e animazione sulle spiagge di alcune tra le più belle località della Sardegna tra le quali Alghero, Castelsardo, Sorso (Platamona) e Oristano (Torre grande). L'evento è nato ad Alghero con l'obiettivo di promuovere lo sport e il territorio. Un progetto molto impegnativo ma che offre un servizio alla comunità.



Questo è cresciuto gradualmente negli anni, grazie all’impegno profuso nell’organizzazione e, soprattutto, nella risposta che è stata data negli anni da tutti coloro che si sono divertiti e hanno passato spensierate serate al Summerbeach. Grazie a questa unità di fattori il Summerbeach è diventato un punto di rifermento nel panorama regionale e nazionale. La ASD Sottorete rinnova l'invito a tutte le associazioni sportive, scuole di ballo, musica, teatro e di aggregazione sociale in genere a promuovere i loro progetti attraverso il SummerBeach Tour 2021.