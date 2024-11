G.P. 3 agosto 2021 Sito Archeologico ritorna bene comune Lo scavo di vico III Lanusei rappresenta un modello per l’archeologia urbana in una città che continua a rigenerarsi su se stessa. È stato acquisito dallo Stato, esercitando il diritto di prelazione, allo scopo di restituirlo alla collettività e al pubblico godimento per essere polo di aggregazione e di crescita culturale della collettività



CAGLIARI - Il sito archeologico di Vico III Lanusei a Cagliari è stato acquisito dallo Stato, esercitando il diritto di prelazione, allo scopo di restituirlo alla collettività e al pubblico godimento, oltre a sviluppare le attività di ricerca, conservazione e valorizzazione. Il sito, riemerso negli anni 1996-1997 durante i lavori per la realizzazione di un edificio privato, racconta la storia plurisecolare della città di Cagliari: dalle testimonianze più antiche di epoca punica, romana e tardo antica all’abbandono nell’VIII secolo d.C. fino al riuso nel Settecento in rapporto alla vicina fortificazione di Jesus e infine, nell’Ottocento, in relazione alla vita operaia della Manifattura Tabacchi. Grande interesse e curiosità e l’affezione di Cagliari per vico III Lanusei, un sito che potrebbe considerarsi pressoché sconosciuto, ubicato in una piccola strada del quartiere di Villanova, chiusa e quasi invisibile, neanche inserita nello stradario, e che soltanto una volta, nell’edizione del 2011 della manifestazione Monumenti Aperti, è stato possibile aprire alla pubblica fruizione. La titolarità privata del bene ha, infatti, finora limitato le possibilità di una adeguata valorizzazione di questo prezioso lembo di storia e del suo pieno inserimento nell’itinerario che, attraverso le testimonianze materiali del passato, illustra le continue trasformazioni e le nuove forme della città nel tempo.



Il patrimonio culturale pubblico si arricchisce di un bene prezioso. Lo scavo è stato effettuato dalla Soprintendenza con la direzione scientifica di Donatella Mureddu, e si è avvalso della collaborazione di una équipe della cattedra di Scienze Antropologiche dell'Università di Cagliari diretta da Rosalba Floris e Elena Usai per lo scavo delle sepolture rinvenute, di un gruppo di allievi della Scuola di Specializzazione del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico Artistiche dell'Università di Cagliari per la prima catalogazione dei reperti e di studenti e specializzandi delle cattedre di Archeologia Cristiana e Archeologia Medievale coordinati da Rossana Martorelli per il successivo studio dei materiali. I risultati sono stati editi integralmente nel 2006 a cura di Donatella Mureddu e Rossana Martorelli nel volume Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in vico III Lanusei (1996-1997).



Il rigore scientifico della ricerca e della ricostruzione dell’intero sviluppo della città dalle origini ai giorni nostri si coniuga con l'impegno a renderne partecipe la collettività, in virtuose esperienze di ricerca, formazione, conservazione, valorizzazione e comunicazione, attuate in una logica di inclusione e sinergia tra le Istituzioni e tra questi e la collettività stessa, che risponde con attenzione ed entusiasmo crescenti. Lo scavo di vico III Lanusei rappresenta un modello per l’archeologia urbana, cioè per il fare archeologia in una città che continua a rigenerarsi su se stessa. Particolarmente stretto il legame con l’adiacente Manifattura Tabacchi e il poco distante EXMA, a loro volta simboli della continua rigenerazione della città e dell’inestricabile intreccio di passato, presente e futuro della città. Questi siti hanno la comune vocazione ad essere poli di aggregazione e di crescita culturale della collettività in un zona di cerniera tra i quartieri storici di Marina, Castello e Villanova, di cui rafforzerà l'offerta culturale, ampliandola nello spazio fisico e incrementandone i contenuti, e rispondendo alle esigenze della sua crescente vocazione turistica.



Nella foto: sito archeologico Vico III Lanusei a Cagliari