G.P. 10 agosto 2021 A Nuoro riapre il Museo Asproni Riapertura al pubblico del Museo Archeologico nazionale “Giorgio Asproni” di Nuoro. Cerimonia di inaugurazione, giovedì 12 agosto, alle 17.30. Apertura al pubblico prevista per venerdì 13 agosto



NUORO - Riapre al pubblico il Museo Archeologico nazionale “Giorgio Asproni” di Nuoro. Giovedì 12 agosto 2021, alle 17.30, con una cerimonia che anticipa l’apertura al pubblico, prevista per venerdì 13 agosto. Il direttore della Direzione regionale Musei Sardegna, Francesco Muscolino, e il direttore del Museo, Stefano Giuliani, presenteranno la riapertura del Museo Nazionale Archeologico nazionale “Giorgio Asproni”. Il Museo, completamente rinnovato dopo i lavori strutturali, impiantistici e di messa in sicurezza, assume una veste più moderna e funzionale che prevede la realizzazione di un progetto ambizioso e un nuovo spazio espositivo articolato su due piani.



L’idea alla base del nuovo allestimento è quella di raccontare la storia del territorio attraverso un percorso lineare e immediato, con una significativa scelta di reperti in vetrina, ma arricchiti da una didascalia che indica il tipo di reperto, la provenienza, la datazione e gli approfondimenti scaricabili sui propri “devices” mediante codici QR distribuiti lungo tutto il percorso, in italiano e in inglese, che intendono rinnovare e ampliare l’esperienza museale da parte dei visitatori. In attesa della conclusione definitiva dei lavori, attualmente sarà possibile visitare solo il piano terra dell’edificio, dove è stato predisposto un percorso in grado di fornire ai visitatori un quadro completo della storia della Sardegna centro orientale nelle varie fasi preistoriche e storiche.



Ritornano in esposizione i circa 300 pezzi, tra i più significativi della collezione, prestati per una grande mostra nel 2014 e da allora non più esposti. Il Museo Nazionale Archeologico nazionale “Giorgio Asproni” sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.30, ultimo ingresso 14.50, con un servizio di visite guidate, solo su prenotazione, al numero 0784 31688 o tramite email. Nel rispetto delle normative di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria i visitatori dovranno presentare la certificazione verde covid-19, Green Pass, accompagnata da un documento d’identità.