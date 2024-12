S.A. 14 agosto 2021 Covid: 471 casi, 3 decessi in Sardegna In calo, invece, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che oggi sono 21 (2 in meno rispetto a ieri), mentre continuano a salire i ricoverati in area medica: sono 131 (+3 rispetto a ieri)



CAGLIARI - Ancora in aumento i positivi in Sardegna. Salgono a 471 i casi casi, sulla base di 3622 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4186 test, con il tasso di positività che cresce nuovamente all'11,2%.



In calo, invece, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che oggi sono 21 (2 in meno rispetto a ieri), mentre continuano a salire i ricoverati in area medica: sono 131 (+3 rispetto a ieri). Sono 7101 le persone in isolamento domiciliare (+ 191 rispetto a ieri).



Nell'ultimo bollettino si registrano come ieri 3 decessi: una donna di 75 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 78 residente nella Provincia del Sud Sardegna e un uomo di 90 anni, residente nella Provincia di Sassari.