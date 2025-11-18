Alguer.it
Cor 12:00
Santissima Annunziata, stop ricoveri e interventi
Mario Palermo, commissario straordinario Aou di Sassari: «Decisione prudenziale per tutelare la sicurezza dei pazienti, garantire la continuità delle cure urgenti e ridurre i rischi legati al sovraffollamento»
Santissima Annunziata, <i>stop</i> ricoveri e interventi

SASSARI – L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari precisa che le misure adottate dalla direzione aziendale, comunicate ai direttori delle strutture cliniche, non prevedono alcuna sospensione dei ricoveri, ma una modulazione temporanea e straordinaria dei soli ricoveri non urgenti, quelli cioè programmabili senza pericolo per il paziente (cosiddetti "in elezione"). «Tale limitazione riguarda esclusivamente le strutture che hanno raggiunto il 100% dell’occupazione dei posti letto destinati ai casi gravi, urgenti e tempo-dipendenti - ha precisato Mario Palermo, commissario straordinario dell’Aou di Sassari - Questo per preservare non solo la dignità umana dei pazienti altrimenti costretti su barelle e spesso nei corridoi, ma anche la loro stessa sicurezza».

La direzione precisa inoltre che le strutture che dispongono di posti letto continueranno a ricoverare in elezione e le urgenze differibili non procrastinabili saranno comunque assicurate, su valutazione clinica del direttore della struttura complessa. In questo contesto, è opportuno sottolineare che non esiste alcuno “stop ai ricoveri”: affermarlo sui social o in altri spazi informativi senza basarsi sui fatti, rappresenta una forma di strumentalizzazione priva di fondamento e profondamente scorretta verso cittadini e operatori sanitari.

«Le motivazioni del sovraffollamento dei reparti, dettagliatamente richiamate nella nota della direzione aziendale, derivano da fattori molteplici e di remota origine che la nuova direzione, in carica da soli sei mesi, ha ereditato», ha dichiarato il dottor Palermo. Il commissario straordinario esprime infine un sincero ringraziamento a tutto il personale dell’Aou di Sassari, che ogni giorno opera con professionalità, abnegazione e senso del dovere e di appartenenza e chiede alla comunità comprensione per una situazione che non è stata creata ma che viene gestita con responsabilità e con l’impegno costante di lavorare quotidianamente per il bene della salute pubblica.
