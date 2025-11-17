Da Mores a Burgos: Asl cerca medici

17/11/2025 «Sassari, rischio collasso servizi sanitari» È l’allarme lanciato dal consigliere regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris, che ha presentato un’interrogazione alla Presidente della Regione e all’Assessore della Sanità per chiedere interventi urgenti a tutela del servizio sanitario e dei lavoratori coinvolti