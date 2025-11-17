Alguer.it
Da Mores a Burgos: Asl cerca medici
Cor 11:43
Da Mores a Burgos: Asl cerca medici
Posti vacanti per Mores, Ardara, Ozieri, Illorai, Bono, Burgos. Le domande potranno essere presentata esclusivamente tramite pec, entro la data del 27 novembre 2025
Da Mores a Burgos: Asl cerca medici

SASSARI - Mores, Ardara, Ozieri, Illorai, Bono, Burgos: La Asl di Sassari, attraverso la Sc di Medicina Convenzionata di Ares Sardegna, ha pubblicare diversi avvisi per l’assegnazione di incarichi provvisori di Assistenza Primaria a ciclo di scelta all’interno del Distretto di Ozieri.
Le domande potranno essere presentata esclusivamente tramite pec, entro la data del 27 novembre 2025, inviando la propria candidatura all’indirizzo medconvenzionata.aslsassari@pec.aressardegna.it. L’avviso rimarrà comunque aperto: decorso il termine di scadenza senza che siano pervenute domande, i Medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento dell’incarico provvisorio al primo avente diritto.
17/11/2025
