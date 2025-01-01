Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncendi › Notte di fuoco in via Fleming. In fiamme automobili e moto
Cor 10:21
Notte di fuoco in via Fleming
In fiamme automobili e moto
L´incendio divampato su uno scooter ha interessato immediatamente gli altri mezzi parcheggiati vicini. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri: indagini
Notte di fuoco in via <i>Fleming</i>. In fiamme automobili e moto

ALGHERO - Fiamme nella notte tra lunedì e martedì ad Alghero, in Via Alexander Fleming. L'incendio di una moto parcheggiata ha immediatamente interessato anche un altro scooter e due macchine vicine. Fiamme spinte dal forte vento. Ignote le cause: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia algherese che hanno avviato le indagini. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e spento l'incendio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/11Incendio cabina Enel ad Alghero
6/11Furgone in fiamme ad Alghero
4/11Alghero: auto a fuoco nella notte
8/10A Ozieri denunciato per incendio colposo
8/9Incendio: ristorante sotto sequestro
7/9Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
28/8Tre incendi nella notte a Bosa
10/8Furgone in fiamme ad Alghero
7/8Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
30/7Lotta incendi: 120 milioni di investimenti
« indietro archivio incendi »
25 novembre
«Si ripristini l’Ufficio Invalidi civili ad Alghero»
25 novembre
Il grande pasticcio del semestre filtro per la facoltà di medicina
25 novembre
Toponomastica, Pais: Lo Quarter a Franco Mulas



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)