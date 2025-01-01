Cor 10:21 Notte di fuoco in via Fleming

In fiamme automobili e moto L´incendio divampato su uno scooter ha interessato immediatamente gli altri mezzi parcheggiati vicini. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri: indagini



ALGHERO - Fiamme nella notte tra lunedì e martedì ad Alghero, in Via Alexander Fleming. L'incendio di una moto parcheggiata ha immediatamente interessato anche un altro scooter e due macchine vicine. Fiamme spinte dal forte vento. Ignote le cause: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia algherese che hanno avviato le indagini. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e spento l'incendio.