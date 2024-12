S.A. 22 agosto 2021 In Sardegna nuovo dato intensive, tasso risale a 10% Sale anche l´occupazione dei posti letto in area medica non critica (12%) secondo la nuova rilevazione Agenas aggiornata su dati di ieri, sabato 21 agosto



CAGLIARI - Sale al 10% il tasso di occupazione nelle terapie intensive in Sardegna e sale anche l'occupazione dei posti letto in area medica non critica (12%) secondo la nuova rilevazione Agenas aggiornata su dati di ieri (sabato 21 agosto). Rispetto alla rilevazione su dati del 20 agosto, entrambi i parametri salgono dell' 1%.



Intanto ieri si sono registrati altri 313 contagi da Covid e due decessi. Il tasso di positività è del 4,5 per cento. Le vittime sono una donna di 79 e un uomo di 82, entrambi residente della città metropolitana di Cagliari