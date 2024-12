Cor 23 agosto 2021 Nonnina positiva, Medicina blindata ad Alghero Chiuso per alcune ore il reparto di Medicina dell´ospedlae Civile di Alghero a causa di un caso di positività accertato in fase di dimissione. Disagi anche nel pronto soccorso per le lunghe code



ALGHERO - Ritorna ad alta tensione la situazione nell’ospedale Civile di Alghero, dove nella giornata di sabato un caso di positività ha costretto alla temporanea chiusura il reparto di Medicina generale. Riapertura nel pieno della notte ma la situazione rimane di massima allerta: a risultare positiva al Coronavirus una nonnina proveniente da una casa di riposo di Fertilia. Disagi si denunciano anche al Pronto soccorso, in questo caso per le lunghe attese a cui sono costretti numerosi utenti. «Le ambulanze in servizio 118 in arrivo, in particolare quelle con pazienti che hanno sintomi sospetti che potrebbero ricondurre al Covid, vengono fatte sostare per lunghissimo tempo davanti all’ingresso, sotto il sole di agosto, senza poter sbarellare in quanto prima occorre accertare o escludere tramite tampone la positività del paziente» denunciano in una lettera indirizzata al Commissario straordinario di Areus ed al direttore di presidio dell’ospedale di Alghero i responsabili dell’associazione Nazionale di Azione Sociale (A.N.A.S.).