Sanna e Zimba trionfano al SummerBeach

G.P. 31 agosto 2021



ALGHERO - Questo weekend al SummerBeach si è svolta una tappa speciale con iscrizione individuale per il torneo con formula King e queen. Sono stati due giorni estenuanti e i finalisti hanno giocato ben venti set in soli due giorni. Questa è una formula che premia non solo i più forti ma anche i più versatili e più resistenti.



Per la categoria maschile vittoria per Fabio Sanna e per la categoria femminile trionfo per Sara Zimba, la coppia hanno battuto in finale Daniele Demartis e Desirè Di Marco. Manca solo un torneo alla conclusione del circuito e la classifica provvisoria del King e Queen of SummerBeach 2021 vede in vantaggio per la categoria maschile Luca Vitali con 50 punti a seguire Vargiu con 45 e Nettuno e Sanna con 40 punti.



Nella categoria femminile guida la classifica Valeria Gagliardi con 45 punti a seguire, Oppes 40, Marras 35, Carta 30. Il prossimo ed ultimo appuntamento del circuito sarà nel weekend del 4-5 settembre con la finalissima del 2x2 misto del 2° trofeo Global Services Immobiliari.