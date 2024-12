S.A. 3 settembre 2021 Sospesi i primi tre operatori sanitari non vaccinati L´Aou di Sassari applica quanto previsto dalle misure per il contenimento dell´epidemia in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2. Per due operatori la sospensione è partita da ieri, per il terzo avrà validità dalla giornata di domani



SASSARI – L'Aou di Sassari dà corso alle sospensioni dal servizio per i primi tre operatori sanitari del Comparto non vaccinati. Le comunicazioni di sospensione sono state recapitate in questi giorni agli interessati: per due operatori la sospensione è partita da ieri, per il terzo avrà validità dalla giornata di domani.



La comunicazione di sospensione dell’Aou ai propri dipendenti rappresenta la parte conclusiva dell'iter amministrativo avviato dall’Ats Sardegna per individuare i soggetti non vaccinati. «Dover sospendere i nostri dipendenti – afferma il commissario straordinario dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano – è una cosa spiacevole ma non possiamo fare altrimenti». Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore amministrativo e responsabile delle Risorse Umane dell’Aou di Sassari, Rosa Maria Bellu. «Una decisione obbligata – aggiunge – che deriva dal decreto legge in vigore da aprile scorso».



«L’operatore sanitario, medico o infermiere che sia, che rifiuta il vaccino – conclude il direttore sanitario Francesco Bandiera – ha sbagliato la propria scelta professionale. Negare la validità dei vaccini vuol dire non aver capito quanto il lavoro fatto dall’Ottocento ai giorni nostri, da scienziati del calibro di Jenner, Pasteur e Sabin, abbia portato enormi vantaggi all'umanità». L'Azienda ospedaliero universitaria, così come fatto in passato, anche adesso resta a disposizione per favorire percorsi agevoli per i sanitari che intendano aderire, seppure in ritardo, all'obbligo vaccinale.