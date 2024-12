G.P. 7 settembre 2021 Vaccini: "Open Day" a Tempio Venerdì 10 settembre dalle ore 14 alle ore 18.30, presso il Teatro Tenda a Tempio, seduta vaccinale per tutti i residenti nel distretto di Tempio.



TEMPIO PAUSANIA - Venerdì 10 settembre dalle ore 14 alle ore 18.30, presso il Teatro Tenda a Tempio, si farà una seduta vaccinale "preferibilmente" con prenotazione per tutti i residenti nel distretto di Tempio, che comprende i comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio, Trinità d'Agultu e Vignola, dai 12 anni compiuti in su.



L'azienda sanitaria ricorda che i minori dovranno essere accompagnati da un genitore, portando con sé il modulo di consenso firmato da entrambi i genitori (disponibile sul sito internet della Assl di Olbia) e una copia del documento di identità del genitore, eventualmente, non presente.



Le istituzioni invitano i cittadini ad aderire numerosi, anche in previsione della riapertura dell'anno scolastico e a continuare a rispettare tutte le misure di sicurezza e di protezione che, assieme ai vaccini, continuano ad essere gli unici strumenti per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti.