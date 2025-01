S.A. 10 settembre 2021 Covid, intensive al 12% in Sardegna Nelle ultime 24 ore dal 14% al 12% ma sempre sopra la soglia critica del 10%. Sono i dati forniti da Agenas e che dovrebbero portare ad una conferma della zona bianca per l´Isola



CAGLIARI - Cala il dato dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva per il Covid in Sardegna, passato nelle ultime 24 ore dal 14% al 12% (-2, ma sempre sopra la soglia critica del 10%), mentre resta al 14% la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica, di un punto sotto la soglia critica fissata al 15%.



Sono i dati forniti da Agenas e che dovrebbero portare ad una conferma della zona bianca per l'Isola. Intanto in Sardegna si sono registrati ieri, giovedì 9 settembre,tre decessi e 147 nuovi casi di positività al Covid, sulla base di 3.035 persone testate.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (3 in meno rispetto a al giorno prima), i ricoverati in area medica sono 227 (+1); 5.444 sono i casi di isolamento domiciliare (292 in meno rispetto al giorno prima). Le tre vittime sono una donna di 85 anni residente nella Provincia di Sassari, una donna di 71 anni e un uomo di 75 anni, entrambi residenti nella Provincia del Sud Sardegna.