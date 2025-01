S.A. 15 settembre 2021 Via al Campionato Italiano Windsurfer a Olbia Presentata la 47esima edizione che si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 settembre. Quest´anno è organizzato dal Circolo Nautico Olbia



OLBIA - In queste ore decine di vele colorate sfrecciano veloci sul mare di Pittolongu a Olbia incuriosendo turisti e residenti che dalla spiaggia si fermano ad ammirare lo spettacolo. Qui, da giovedì 16 a domenica 19, si assegneranno i titoli del 47esimo Campionato Italiano Windsurfer nelle discipline Slalom, Course Race, Long Distance e Freestyle. Tutti i particolari della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente del Circolo Nautico Olbia, Mario Peralda, del vice presidente Livio Fideli, del primo cittadino Settimo Nizzi, dell’assessore al turismo Marco Balata, di quello allo sport Monica Fois e del responsabile tecnico del Circolo Francesco Fenu.



«Il Circolo Nautico è riuscito a guadagnare la fiducia della Classe Windsurfer e l’assegnazione di questi campionati italiani - ha spiegato Mario Peralda -. Cercheremo di dimostrare la qualità organizzativa messa in campo dal nostro sodalizio, con la finalità di poter aspirare ad eventi ancora più prestigiosi. Siamo infatti fermamente intenzionati a portare in Sardegna i campionati mondiali di questa Classe, sperando di poter contare ancora sul supporto della Fondazione Sardegna, delle amministrazioni e degli sponsor che ci hanno dato fiducia. Questo però è il domani, per oggi spero che tutti possano godere dello spettacolo di centinaia di vele colorate che si daranno battaglia nel tratto costiero tra Pittulongu e Golfo Aranci».



Grande entusiasmo per l’evento anche da parte del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha così commentato: «Sarà una settimana importante per Olbia dove si svolgerà anche una tappa mondiale dell’acquabike. Il palcoscenico è invidiabile, si stanno svolgendo manifestazioni capaci di allungare la stagione e innescare positive ricadute in termini di accoglienza e di presenze a metà settembre». Sono già iscritti alle regate quasi duecento atleti provenienti anche da Francia, Olanda, Finlandia, Russia, Svizzera e Austria che gareggeranno per la classifica generale nelle stesse sessioni in cui gli atleti italiani si contenderanno il titolo nazionale. Il vento e le condizioni meteomarine, come succede in tutte le regate, scandiranno i tempi per la disputa delle competizioni. Il primo appuntamento è previsto per giovedì con lo skipper meeting e la partenza delle prime batterie. Percorsi a triangolo anche molto complessi, ma per questo divertenti per gli atleti e per il pubblico che seguirà l’evento dalla spiaggia. Per l’occasione è stato allestito un Regatta Village, rispettando logiche Green ed ecosostenibili, in pieno stile californiano con monitor ledwall sui quali verranno trasmesse anche le immagini in diretta delle regate.