S.A. 15:00 Girl Surf Power tra le onde di Porto Ferro Dal 20 giugno al 31 luglio 2025 a Porto Ferro. L’energia femminile torna a cavalcare le onde della baia. Le iscrizioni si aprono il prossimo 1 giugno



SASSARI - Il waiting period è fissato a partire dal 20 giugno sino al 31 luglio 2025: le iscrizioni si aprono il prossimo 1 giugno, ma il popolo dell’onda e della tavola va avvisato e preparato, perché l’appuntamento - giunto ormai alla sua ottava edizione - è di quelli che sulle agende del surf sardo, italiano e internazionale è da segnare in rosso sul calendario. Il Girl Surf Power, evento clou della stagione del surf da onda riservato al solo mondo femminile della disciplina, è pronto a tornare: così sarà dal prossimo 20 giugno e sino al 31 luglio 2025, nel selvaggio scenario offerto dalla spiaggia di Porto Ferro, ribattezzata recentemente con la bandiera blu e slot ideale per chi vuole confrontarsi con il mare e il vento, provando a domarli e sfidarli.



Il Girl Surf Power, manifestazione che da ben otto stagioni celebra la forza, l’autenticità e la passione delle donne nel surf e per il surf, è organizzato dalla Bonga Surf School in collaborazione con Sundek: due grandi giornate di sport e condivisione per una competizione non convenzionale con oltre 30 atlete in corsa, tre categorie in gara, una Expression Session, una madrina d’eccezione tutta da annunciare ma pronta a ispirare la nuova generazione di surfiste e la partecipazione di ospiti importanti e influencer del mondo outdoor a raccontare l’evento e amplificare il messaggio inclusivo. Un’esperienza a 360 gradi ed oltre ancora - non soltanto rispetto alle evoluzioni sull’acqua - che unisce pratica sportiva, cultura, natura, promozione turistica nel rispetto dei luoghi e inclusione in un clima autentico e accogliente.



«Il Girl Surf Power non è una semplice gara, ma un inno alla libertà, all’unione e alla passione per il mare. Un evento creato per valorizzare la presenza femminile nel surf e abbattere gli stereotipi di genere, diventato negli anni un punto di riferimento in Italia - affermano gli organizzatori della Bonga Surf School -. Ma il GSP è anche uno spazio di incontro tra scuole di surf, Associazioni, artiste, atlete e appassionate nel segno dei valori autentici del surf rappresentati da condivisione, rispetto e inclusione». Il Girl Surf Power nasce da un’intuizione di Marco “Bonga” Pistidda, fondatore della Bonga Surf School: «Tutto inizia in una giornata classica di surf a Porto Ferro. Alcune ragazze surfavano liberamente spinte solo dalla gioia di condividere un momento tra le onde. Nessuna pressione, nessuna rivalità: solo sorrisi e libertà. Quella scena ha ispirato la nascita di una piccola gara dimostrativa, pensata allora per far scoprire, in modo leggero e inclusivo, le dinamiche del surf agonistico. Il format si è evoluto, diventando un appuntamento nazionale senza però perdere il suo spirito originario: accogliere tutte le donne, indipendentemente da età o livello, e offrire loro uno spazio in cui brillare, crescere e divertirsi insieme».



Un format non competitivo e coinvolgente, con heat suddivise per età e livello delle partecipanti iscritte (attesa circa 30 surfiste) suddivise in tre categorie: Junior (fino a 13 anni), Soft Top (principianti) e Funboard e Longboard. A queste si aggiunge la Expression Session, una speciale esibizione per surfiste esperte, con batteria unica e con in palio un gadget esclusivo firmato Sundek (main sponsor 2025, iconico brand e simbolo della surf culture californiana). “Una partnership ormai consolidata e di grande prestigio, all’insegna del supporto allo sport femminile e alla cultura del surf”. La cerimonia di chiusura, con le premiazioni ufficiali, si svolgerà al Baretto di Porto Ferro, storico punto di ritrovo della baia. A seguire, il tradizionale beach party finale.