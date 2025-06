S.A. 11:03 Nuova piazza Università: il progetto vincente Concorso di idee per la riqualificazione di piazza Università. Hanno vinto Greta Cabras e Riccardo Cubeddu, iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Architettura, con il progetto “Simbiosi urbane”



SASSARI - Una piazza Università senza auto, aperta al passaggio di pedoni e biciclette, con l’ombra degli alberi a fare da contorno a un’area che all’occorrenza può trasformarsi in un mercato. Da tempo si parla della riqualificazione di piazza Università e ieri nell’aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari si è tenuta la cerimonia di premiazione di un concorso di idee per studentesse e studenti immatricolati nei corsi dell’ateneo. Hanno vinto Greta Cabras e Riccardo Cubeddu, iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Architettura, con il progetto “Simbiosi urbane”; il secondo premio è andato al dottorando di Architettura Matteo Carmine Fusaro per il progetto “Piazza Culleziu”; terzi classificati Gaia Sebastiana Ferrario, Fabio Auci e Giulio Pinto per l’idea intitolata “Turritanae”, rispettivamente dottoranda, iscritto all’ultimo anno e neolaureato sempre in Architettura. Hanno ricevuto tre contributi che ammontano complessivamente a 10mila euro.



Il bando di concorso è stato promosso dal DADU-Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica e dall’Ufficio Orientamento e servizi agli studenti. Stamattina il Rettore Gavino Mariotti e il Direttore del DADU, Emilio Turco, hanno consegnato gli attestati ai vincitori e alle vincitrici. La manifestazione è stata realizzata grazie ai fondi del 5X1000 del 2022, che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deciso di destinare a tre concorsi di idee aperti alla partecipazione di studenti e studentesse, tra cui uno dedicato proprio alla riqualificazione di piazza Università.



Durante la cerimonia, il Rettore Gavino Mariotti ha sottolineato l’impegno dell’Ateneo per restituire nuova centralità al cuore della città: «L’Università ha espresso con forza il desiderio di una piazza senza auto, capace di restituire luce e respiro al Palazzo storico. Stiamo lavorando per riportare qui tutti gli uffici amministrativi, un percorso già avviato con l’inaugurazione di Palazzo Porta Nuova. Vogliamo contribuire concretamente alla valorizzazione del centro storico e al suo rilancio come cuore pulsante della città». Anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa: «I progetti superano la visione della piazza come un garage diffuso. Siamo d'accordo, ma prima occorre individuare un'area vicina da destinare ai parcheggi. Oggi la piazza assolve a una funzione, ma occorre ripensare la città e invertire il trend urbanistico, sociale ed economico».