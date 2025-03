Cor 16:49 Windsurfing, a Cagliari il campionato zonale Al termine di due giornate nel segno del grecale, si è conclusa al Windsurfing Club Cagliari la prima tappa del campionato zonale Techno 293, secondo appuntamento della Sailing Championship 2025



CAGLIARI - Al termine di due giornate nel segno del grecale, si è conclusa al Windsurfing Club Cagliari la prima tappa del campionato zonale Techno 293, secondo appuntamento della Sailing Championship 2025. L’attesa per un vento che all'inizio ha latitato, è stata ripagata da un’aria frizzante e molto instabile che ha dato filo da torcere, con i suoi salti di intensità e direzione. Ma i giovani windsurfisti non si sono lasciati intimorire e hanno chiuso tutte le regate, sia quelle con vento più fresco che quelle con vento leggero, con grande impegno e divertimento.



Nella flotta Juniores, dopo 4 prove, è Massimo Mannu (Club Nautico Arzachena) ad aggiudicarsi il podio più alto nella classe Plus/19 e in assoluto, precedendo Mattia Murtas (Windsurfng Club Cagliari) e il compagno di squadra Kristian Porcu. Ottima prestazione di Margherita Nonnis (WCC), quinta in assoluto e prima tra le donne, che si aggiudica il podio Under 17, davanti a Andrea Laura Schirru (Polisportiva Mare Quartu) e Emma Foresti (WCC). Negli Under 15 maschile è Francesco Cao (WCC), che mette a segno un ottimo secondo posto assoluto nell’ultima prova, a salire sul podio massimo davanti a Luca Versace (WCC) che invece registra un’ottima costanza di piazzamenti e pari punteggio, nonostante la penalizzazione a seguito di una protesta discussa con grande fair play. Terzo posto per Vanja Schirru (Polisportiva Mare Quartu). Tra le ragazze Under 15, affermazione per Vittoria Grosso (WCC), davanti a Dalia Piras (Club Nautico Arzachena). Nella flotta Under 13, si piazzano Alessandra Porcu (Club Nautico Arzachena) e Edoardo Amadei (WCC).



Emozioni e grande determinazione anche nel campo di gara dei più piccoli, dove sono state 6 le prove portate a termine. Nella categoria Kids Ch3 (tutti atleti del WCC) è netta l’affermazione dei gemelli Sarica. È oro per Antonio davanti al fratello Marco, secondo nonostante 4 primi per via di un DNC nell’ultima giornata. Terzo posto per Riccardo Masala. Nel femminile, oro per Nora Serra, davanti a Anna e Marie Schafflhofer. Nella classe Experience domina incontrastata Daria Pavone che taglia sempre la linea d’arrivo per prima, seguita da Ginevra Serra. Nella categoria maschile, vince Gabriele Corda seguito da Diego Montaldo. Bianca Sirena primeggia nel Ch4 femminile, con piazzamenti molto costanti.