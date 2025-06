S.A. 15:00 Maria Pia: da sabato 550 parcheggi a pagamento Inizia l´operatività della prima delle diverse area di sosta estive individuate dall´Amministrazione e dislocate in diverse zone di Alghero. Si tratta dello spazio situato nella zona della Pineta di Maria Pia. Agevolazioni per i residenti



ALGHERO - A partire da domani, 14 giugno, fino al 30 settembre, prenderà il via il servizio di parcheggi a pagamento nell’area sterrata di Maria Pia – viale I° Maggio, ricompresa tra via dello Scirocco e via del Libeccio (Sterrato Chalet) con 550 parcheggi disponibili. L’ingresso nell’area dovrà avvenire esclusivamente da via dello Scirocco con uscita da via Libeccio. Per i residenti del Comune di Alghero la sosta non è soggetta a pagamento. Per usufruire di tale agevolazione i residenti dovranno inviare la manifestazione di interesse (unitamente al libretto di circolazione dell’autovettura fronte-retro, un documento di identità in corso di validità e un certificato di residenza o autocertificazione conforme ai sensi del D.lgs 445/2000 e in corso di validità) alla Società Alghero In House.