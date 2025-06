S.A. 13:24 Genera Festival: sabato laboratori e musica Sabato 14 giugno, va in scena ad Alghero la terza di quattro giornate dedicate all’esaltazione del gusto della parola, del comunicare e dello scrivere giornalistico. Il programma



ALGHERO - Domani, sabato 14 giugno, va in scena ad Alghero la terza di quattro giornate dedicate all’esaltazione del gusto della parola, del comunicare e dello scrivere giornalistico e non, grazie ai laboratori di GeneraLab, alle presentazioni dei libri di GeneraFest (direzione artistica di Giampaolo Cassitta), alla musica e alle tante storie proposte da Genera festival. Accade, così è dal 12 giugno e così sarà sino a domenica 15, ad Alghero Villa Maria Pia e Lo Quarter e le storiche Tenute Sella & Mosca. Genera - Premio Giornalistico della Sardegna, è festival che guarda agli studenti e alle studentesse delle scuole del territorio e del progetto La Nuov@Scuola, alle grandi firme del giornalismo e al grande tema delle libertà.



Domani, il sabato del festival - 14 giugno - si comincia tra le vigne del territorio algherese: alle ore 10 alle Tenute Sella & Mosca si parla infatti di “La Libertà in cucina”, laboratorio incentrato sulla bellezza dell’alta cucina con il critico eno gastronomico già Premio Veronelli come miglior giornalista italiano di settore, Antonio Paolini e Silvia Vaccarezza (dal 1990 in Rai, dal 1997 cura due rubriche da lei inventate: "Sì, viaggiare" e "Tutto il bello che c’è" ). Dialogherà con loro Grazia Manca. Alle ore 12 ritorno in città, spazio Lo Quarter, per l’attesissimo laboratorio (“Come si disegna la libertà”) curato dallo straripante e poliedrico talento di IgorT e don Stefano Gorla, amante dei fumetti, della lettura, del leggere e dello scrivere. Appuntamento organizzato in collaborazione con la libreria Cyrano. Alle ore 20, ultimo appuntamento della terza giornata, riflettori puntati sullo straordinario parterre del Premio Giornalistico della Sardegna: primi attori sulla scena i ragazzi e le ragazze di Genera con la giornalista Tiziana Ribichesu a condurre la serata. Accompagnamento live affidato al chitarrista Marco Carta e all’avvolgente voce di Denise Gueye.



I premiati 2025: Osvaldo Bevilacqua e Francesca Oliva (Premio Sardegna), Marino Bartoletti (Sezione Sport), Paolo Piras (Sezione Cronaca), Sigfrido Ranucci (Premio “Piero Mannironi”), Tonino Oppes (Premio “Manlio Brigaglia”), Antonio Paolini (Sezione Giornalismo enogastronomico), Igor Tuveri (Sezione Giornalismo e Fumetti), Silvia Vaccarezza (Sezione Viaggi e Turismo ), Luigi Manconi (Premio “Peppino Fiori”) e Michele Mirabella (Sezione Scienze, Salute e Benessere).