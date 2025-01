Cor 17 settembre 2021 Vela d´altura tra Alghero e Bosa Gagliarda e "L’altra luna" conquistano il Trofeo Base Nautica Usai, tradizionale appuntamento della vela d’altura algherese organizzato dalla Sezione cittadina della Lega Navale Italiana



ALGHERO - Sabato 11 e domenica 12 settembre con le due prove costiere Alghero-Bosa e Bosa-Alghero si è disputato il Trofeo Base Nautica Usai, tradizionale appuntamento della vela d’altura algherese organizzato dalla Sezione cittadina della Lega Navale Italiana con la collaborazione del Circolo Nautico Bosa quarta e quinta tappa del Campionato Vento de l’Alguer – Consorzio Porto di Alghero 2021. Le regate hanno visto la partecipazione di una trentina di barche divise nelle due classi SPI e No-Spi previste dalla manifestazione.



Gli equipaggi son stati impegnati con percorsi costieri sviluppatisi per circa 20 miglia. Sabato la partenza è stata possibile solo alle ore 12,30 nelle acque antistanti i bastioni di Alghero con un debole vento da Nord che solo successivamente ha girato a maestrale che arrivando durante la regata fino a raffiche di 18 nodi ha consentito la regolare conclusione della regata in tempo utile a quasi tutte le barche partecipanti. Per la classe SPI si è classificato terzo Velazquez di Davide Pintus, al secondo posto Gagliarda di Niccolò Patetta e sul podio prima classificata Vitamina di Antonello Casu, timonata da Giuseppe Rivieccio. Per la classe NO-SPI al terzo posto L'altra luna di Brunello Dessì, al secondo posto Datenandi di Stefano Macioccu e al primo posto Fallafranca di Quirico Migheli.



La domenica la partenza da Bosa con vento debole da NO che ha poi ruotato a ovest in rinforzo. Per la classe SPI vince la prova Luna Storta di Tore Soggiu, timonata da Pierpaolo Pinna, seconda Gagliarda di Niccolò Patetta e terza Pergentina di Alberto Satta. Per la classe NO-SPI sul podio la new entry del Campionato Alabriza di Maria Giuseppina Desole timonata da Franco Carossino, seconda Datenandi di Stefano Macciocu e terza L'altra luna di Brunello Dessì. Durante la premiazione dove Carla Usai ha personalmente consegnato i premi, è stato ricordato il compianto Dr. Gian Paolo Plaisant socio fondatore e primo Presidente della Sezione. Prossimo appuntamento il 26 settembre con il Trofeo Nuova Capolino, IX Memorial Ragionier Guglielmo Capolino.