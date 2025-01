video Cor 23 settembre 2021 A Milano l´inno alla rinascita di Antonio Marras E´ un inno alla vita, partendo dalla morte e distruzione del fuoco. Una poesia della rinascita. Antonio Marras presenta a Milano il nuovo docu-film girato interamente sui luoghi devastati dalle fiamme qualche mese fa in Sardegna, nel Montiferru



ALGHERO - «Avevo una ferita in fondo al cuore, la sentivo, la sentivo bruciare, ma non volevo soffrire». Figure sfocate in écru tinto nel tè o nere pece o stampe a rose, che indossano camice incastrate di pizzi, ritagli, sangallo, ricami. Avvolte da tulli, cotoni, pizzi tridimensionali e voile o in tailleur fiorati e ricamati. E' la nuova collezione di Antonio Marras, che per la summer 2022 presenta alla Milano Fashion Week il nuovo docu-film interamente girato sui luoghi devastati dalle fiamme qualche mese fa in Sardegna, nel Montiferru. E' un inno alla vita, partendo dalla morte e distruzione del fuoco. Una poesia della rinascita che lo stilista di Alghero dedica ancora una volta alla sua Sardegna, la terra che nel cuore di Antonio Marras batte sempre più forte. Guarda e condividi il video su Alguer.tv