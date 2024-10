G.P. 28 settembre 2021 Alghero: riapre il cinema Miramare Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia del corona virus, riapre il Cinema Miramare di Alghero. A breve si comunicheranno tutte le informazioni su prenotazione e sicurezza



ALGHERO - Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia del corona virus, riapre il Cinema Miramare di Alghero. Si tratta di una apertura tanto attesa dai cinefili cittadini e appassionati che attendevano con apprensione la riapertura dell’unico cinema in funzione nella città di Alghero. A breve si consceranno i dettagli per le prenotazioni e per la sicurezza, ma una cosa è certa: da giovedì 30 settembre si dichiara aperta la stagione autunnale del cinema algherese.



La programmazione prevede la proiezione del film "007 - No time to die". Da giovedì 30 a mercoledì 6 Ottobre è previsto uno spettacolo unico alle ore 20:45, con eccezione di sabato e domenica, durante i quali si terranno due proiezioni, la prima alle 17:15 e la seconda alle 20:45.