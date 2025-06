Cor 9:04 Viaggio nelle Colonie penale sarde "Nella Colonia Penale" al 28° Festival CinemAmbiente: un viaggio nei luoghi sospesi della detenzione rurale in Sardegna. Ritratto poetico e silenzioso di un tempo sospeso, dove la natura e la reclusione convivono in un equilibrio precario



TORINO – In occasione della 28ª edizione del Festival CinemAmbiente, sarà presentato in anteprima il film documentario Nella Colonia Penale, diretto da Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana. Il documentario apre uno sguardo raro e necessario su un angolo nascosto d’Europa: le ultime tre colonie penali agricole ancora attive, situate in Sardegna, in luoghi remoti e difficilmente accessibili. Qui, lontano dallo sguardo della società, si perpetua una forma di detenzione che sembra appartenere a un’altra epoca, dove i detenuti — in gran parte migranti — scontano la loro pena tra il lavoro nei campi, l’allevamento di animali e la manutenzione delle strutture carcerarie stesse.



Ma Nella Colonia Penale non è solo una cronaca carceraria. È un ritratto poetico e silenzioso di un tempo sospeso, dove la natura e la reclusione convivono in un equilibrio precario. Le storie individuali restano anonime: non sappiamo chi siano questi uomini, da dove vengano, né il motivo della loro condanna. Eppure, nel ripetersi ciclico delle stagioni e nel ritmo lento del quotidiano, il film ci invita a riflettere su una società che osserva da lontano, incapace di interrogarsi a fondo sulle proprie contraddizioni.



Attraverso una narrazione visiva essenziale e immersiva, gli autori ci accompagnano in un viaggio dentro un sistema penale in via d’estinzione, che però continua a resistere nel cuore del Mediterraneo. Un racconto che, nella sua apparente immobilità, rivela tutta la complessità di un mondo che cambia — o forse no. La proiezione si terrà l’8 giugno a Torino- Sala 3 del Cinema Massimo – Via Verdi 18 – ore: 15.30 – Ingresso libero. nell’ambito del Festival CinemAmbiente, da sempre attento ai temi dell’ambiente, della giustizia sociale e delle frontiere invisibili che attraversano il nostro presente. Al termine della proiezione incontro con Gaetano Crivaro e Alberto Diana, registi.