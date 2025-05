S.A. 21:46 Bandi cinema: approvati nuovi criteri La Giunta regionale ha accolto e approvato la delibera con i nuovi criteri per i bandi cinema 2025. La delibera dà la possibilità di utilizzare eventuali somme che residuassero dai singoli avvisi per il finanziamento della coproduzione dei lungometraggi, per i quali ogni anno si rilevano molte richieste



CAGLIARI - Dopo una interlocuzione con gli operatori del settore cinematografico nelle scorse settimane, da parte dell’assessora della Cultura Ilaria Portas, questa mattina la Giunta regionale ha accolto e approvato la delibera con i nuovi criteri per i bandi cinema 2025. La delibera dà la possibilità di utilizzare eventuali somme che residuassero dai singoli avvisi per il finanziamento della coproduzione dei lungometraggi, per i quali ogni anno si rilevano molte richieste. Inoltre sono state accolte alcune istanze degli operatori, come il miglioramento e l’adeguamento dei criteri e delle spese ammissibili, sono state per esempio inserite le spese di producer fee e degli apporti in kind, e sono stati dettagliati gli elementi per la valutazione, da parte della commissione tecnico artistica, dell'identità regionale dell'opera.



«Riprendiamo a finanziare il cinema con i bandi dei lungometraggi, cortometraggi, sceneggiature e distribuzione – ha affermato l’assessora Ilaria Portas – apportando alcune importanti modifiche richieste dal settore. Riproponiamo un finanziamento dedicato all'esercizio cinematografico per sostenere le sale e diffondere la cultura cinematografica in tutta l’isola». Per il 2025 sono stati stanziati: 1milione 650mila euro per le coproduzioni di lungometraggi, 300mila per contributi per le produzioni di cortometraggi, 590mila per gli incentivi alla diffusione e alla distribuzione e per progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di corto e lungometraggi, 400mila per contributi all’esercizio cinematografico per la promozione della cultura del cinema. Infine, 200mila saranno destinati per incentivi a diffusione e distribuzione. Per incentivare l’accesso alle professioni cinematografiche del mondo giovanile, l’assessora Portas ha proposto che una quota da definire del bando per la co-produzione dei lungometraggi sia destinata alla migliore opera prima, un’altra alla migliore opera diretta da una donna e una terza alla migliore opera diretta da un giovane di età inferiore ai 35 anni.