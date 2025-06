Cor 9:11 Cinema delle Terre del Mare dal 5 luglio Giunta alla 13esima edizione, dal 5 al 20 luglio – con un’anteprima il 25 giugno – nella Riviera del Corallo ritorna Cinema delle Terre del Mare, Festival itinerante per cinefilə in movimento



ALGHERO - Proiezioni, reading, masterclass, itinerari cineturistici e libri per celebrare il rapporto tra il mare e la settima arte e rilanciare la candidatura di Alghero città del cinema in Sardegna recuperando il passato illustre del Meeting internazionale del Cinema che si svolgeva a Capo Caccia negli anni Sessanta e Settanta. Dal 5 al 20 luglio – con un’anteprima il 25 giugno – nella Riviera del Corallo ritorna Cinema delle Terre del Mare, Festival itinerante per cinefilə in movimento, che sposa la passione per l’arte cinematografica con le suggestioni di baie, calette, spiagge, ma anche storici spazi urbani e, per la prima volta, nuovi territori ricchi di fascino, come la miniera a cielo aperto dell’Argentiera e Santa Teresa Gallura.



Giunta alla 13esima edizione la manifestazione, che aderisce alla Rete CineFestival Sardegna, è ideata dal Centro Servizi Culturali Alghero della Società Umanitaria, con la direzione artistica di Alessandra Sento, ed è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna e Camera di Commercio di Sassari-Progetto Salude & Trigu. Spiega Alessandra Sento, direttrice artistica del festival: «Quest’anno ci sentivamo grandi abbastanza perché la nostra itineranza per terra e per mare andasse oltre i confini di Alghero. Il nostro viaggio a bordo del cinema d’essai farà tappa anche a Santa Teresa Gallura e all’Argentiera. Il cinema resta quello invisibile, libero, coraggioso e indipendente. E per ricambiare la gratitudine di chi ci segue da sempre, abbiamo istituito il Premio del pubblico da attribuire ai film della sezione pomeridiana Immersioni».



Sono sedici i titoli in cartellone per quest’edizione del festival che si conferma coraggioso nella scelta di puntare sulle più interessanti produzioni indipendenti di giovani filmmaker, quelle che difficilmente raggiungono i circuiti ufficiali, e su lavori presentati in prestigiosi festival nel mondo. Tra i nomi in arrivo spiccano il regista danese Jacob Møller, accompagnato dalla produttrice Charlotte Hjordt, la regista Sara Fgaier, il regista corso Frédéric Farrucci e l’attore greco Symeon Tsakiris. Attesa anche per Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, che sarà protagonista di un reading sull’ambiente insieme al filosofo evoluzionista Telmo Pievani.



Per la prima volta, le proposte sono suddivise in tre sezioni: Immersioni, che ogni sera alle 18 a Lo Quarter presenta i lavori candidati al Premio del Pubblico Cinema delle Terre del Mare (novità di quest’anno), Arcipelaghi, dedicata alle proiezioni serali in spiaggia o in centro città, sempre alle 22, e Tuffi, pensata per la fascia 5-10 anni. Il 25 giugno alle 20, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato che si celebra il 20 giugno, nella sala conferenze de Lo Quarter di Alghero sarà proiettato Un paese di resistenza (Italia, 2024) di Shu Aiello e Catherine Catella, film che ripercorre la vicenda del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, simbolo dell’accoglienza dei migranti. La serata-evento è proposta dal Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione ex SPRAR) “Junts” del Comune di Alghero e del GUS (Gruppo Umana Solidarietà). Sarà presente la regista Catherine Catella.