S.A. 1 ottobre 2021 A Tirrenia-Cin la Genova-Porto Torres per 5 anni Il gruppo Onorato si è aggiudicato il bando di continuità territoriale marittima fra Genova e Porto Torres per 5 anni, nel periodo invernale compreso dall´1 ottobre al 31 maggio



PORTO TORRES - Tirrenia-Cin si è aggiudicata il bando di continuità territoriale marittima fra Genova e Porto Torres per 5 anni, nel periodo invernale compreso dall'1 ottobre al 31 maggio. Su questa rotta la compagnia viaggia 365 giorni all'anno in entrambe le direzioni, con ulteriori partenze diurne nel periodo estivo.



Il gruppo Onorato assicura anche i collegamenti merci e passeggeri sulle rotte Livorno-Olbia (365 giorni all'anno garantiti da Moby), Civitavecchia-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, in Corsia, coperta da Moby, e le linee dedicate alle sole merci: Genova-Olbia-Cagliari; Livorno-Olbia-Cagliari e Napoli-Cagliari che Tirrenia-Cin esercita senza alcun tipo di sovvenzione.