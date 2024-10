S.A. 2 ottobre 2021 Sfregio alla torre: «gesto indegno» Scritta sulla Torre di Sulis, opere di cancellazione in tempi rapidi. Sdegno per l´accaduto, Sindaco e Assessore alle Manutenzioni intervengono



ALGHERO - Intervento immediato questa mattina per procedere alla rimozione dello sfregio sulla Torre di Sulis, dove ieri notte il gesto sconsiderato di qualcuno ha imbrattato il monumento. L'Amministrazione comunale algherese è intervenuta per mettere in atto in tempi rapidi il lavoro di cancellazione delle due scritte fatte con vernice spray.



«Un gesto così meschino e privo di senso può essere frutto solo di ignoranza e mancanza di rispetto verso la propria città e persino verso se stessi», ha commentato oggi il Sindaco Mario Conoci. L'Assessore alla Manutenzioni, Antonello Peru, ha svolto un immediato sopralluogo con una ditta specializzata che dovrà intervenire.



«Lo facciamo in tempi brevissimi - ha assicurato - in modo da eliminare questo segno di sfregio in un monumento tra i più rappresentativi della città». Con l'impresa specializzata, l'Assessore ha preso atto della tecnica di intervento da adottare, che sarà oggetto di confronto con la Soprintendenza. Nei prossimi giorni lavorativi, comunque, l'intervento sarà eseguito rapidamente.



Nella foto: il sopralluogo dell'assessore Antonello Peru