Cor 12:38 Vandali scatenati in centro ad Alghero Nottata movimentata quella appena trascorsa in Riviera del Corallo. Attività vandalizzate, aiuole divelte e macchine scassinate. Il centro storico ormai un Far West



ALGHERO - Storie di ordinario vandalismo ad Alghero, dove questa notte, bande di balordi hanno messo sotto-sopra intere vie del centro storico. E' il caso della centralissima via Simon: aiuole divelte e attività vandalizzate con lancio di piante e oggetti. Segnalate anche alcune automobili scassinate nella centrale via Cagliari (fronte mercato Civico). Alcuni movimenti potrebbe essere stati facilmente ripresi dalle numerose telecamere di video-sorveglianza installate dalle attività della zona.



Nella foto: l'h24 vandalizzato in via Simon ad Alghero