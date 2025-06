Cor 17:25 «Alghero capofila turismo accessibile» Così Michele Pais, consigliere comunale di Alghero della Lega a commento dell´importante finanziamento ottenuto dal Ministero per le Disabilità



ALGHERO – «Con l’azione della ministra Alessandra Locatelli, la Sardegna compie un passo decisivo verso un turismo davvero inclusivo e accessibile, capace di garantire a tutti, anche alle persone con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, la possibilità di vivere pienamente le meraviglie del nostro territorio. Alghero, che guida questo progetto, diventa ancora una volta simbolo di innovazione e inclusione». Così Michele Pais, consigliere comunale di Alghero della Lega a commento dell'importante finanziamento ottenuto dal Ministero per le Disabilità.



Bene 500 mila euro il finanziamento ad Alghero, primo e capofila dell’iniziativa, dove saranno attrezzate tre spiagge: Lido San Giovanni, Maria Pia e Mugoni. «Un risultato importante, frutto della collaborazione con tutte le associazioni del territorio – spiega Pais – che saranno coinvolte in un organo di coordinamento stabile. Questo organismo avrà il compito di accompagnare le fasi di realizzazione, ma anche di diventare un vero e proprio osservatorio permanente per migliorare le attività e garantire il massimo coinvolgimento di tutte le realtà associative e sportive».



Tra gli aspetti più innovativi del progetto denominato “Spiaggia Facile”, c’è la partecipazione attiva di enti e associazioni specializzate, come la Lega Navale per i corsi di vela adattata, e altre organizzazioni impegnate in attività sportive, ricreative e sociali dedicate a persone con disabilità. «È una risposta concreta, non un’iniziativa simbolica – sottolinea l'esponente della Lega – ma un vero modello di integrazione e valorizzazione, che restituisce dignità e possibilità reali a chi troppo spesso si è visto escluso». Pais elogia «la straordinaria rapidità con cui il Ministero ha istruito e finanziato i progetti”, evidenziando “la chiara volontà politica della ministra Locatelli, che ha fatto della disabilità una priorità con la Lega che ha voluto un Ministero dedicato per dare risposte vere e immediate».



«Quanto avviato oggi – aggiunge – è solo il primo passo. Il prossimo step sarà quello di estendere queste iniziative anche ai Comuni dell'intera Città metropolitana di Sassari, che possono offrire esperienze turistiche altrettanto straordinarie in ambito culturale, ambientale ed enogastronomica. Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per diventare una delle eccellenze italiane del turismo inclusivo». «Una persona con disabilità è un turista a pieno titolo – conclude Pais – e merita servizi di qualità, attenzione e accoglienza. Alghero ha risposto con entusiasmo e competenza, cogliendo questa opportunità e facendosi capofila di un progetto destinato a fare scuola. Grazie alla ministra Locatelli per l’impulso epocale che ha saputo dare a una tematica così delicata e strategica».