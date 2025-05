Cor 12:05 «Vandalismo, ad Alghero servono più controlli» Vandali scatenati in città, Michele Pais (Lega): È ora che l’Amministrazione comunale intervenga con decisione, la risposta non può limitarsi alla sola condanna morale



ALGHERO – «La devastazione delle nuove piante sul lungomare, così come i danneggiamenti alle attività commerciali e alle auto parcheggiate, sono segnali preoccupanti di un disagio profondo che non può essere ignorato. È ora che l’Amministrazione comunale intervenga con decisione». Lo dichiara in una nota Michele Pais, capogruppo in consiglio comunale della Lega, commentando i gravi atti vandalici avvenuti nelle scorse ore in città.



«La risposta – prosegue la nota – non può limitarsi alla sola condanna morale. Occorre potenziare immediatamente i controlli sul territorio, in particolare attraverso un maggiore presidio della Polizia Locale, e un utilizzo più efficace del sistema di videosorveglianza. Ma non basta: serve un vero piano educativo e di prevenzione, capace di intercettare e correggere fin da subito le devianze giovanili».



Secondo l'esponente della Lega, è necessario coinvolgere in questo percorso il mondo dell'associazionismo, lo sport, le scuole e le istituzioni cattoliche, «che rappresentano un presidio insostituibile di valori, educazione e comunità». «Questi atti non sono semplici bravate – conclude il coordinamento cittadino della Lega – ma manifestazioni di un vuoto educativo e culturale che va colmato. La politica deve assumersi la responsabilità di restituire sicurezza e senso civico alla nostra città, lavorando insieme a tutte le forze sane della società algherese».