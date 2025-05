Cor 16:04 Devastate le Phytolacche, scempio sul lungomare di Alghero Nottata folle ad Alghero: non solo devastazione in centro storico, spezzate le nuove piante messe a dimora sul lungomare di Alghero. Una vera vergogna, servono più controlli







Ben 11 giovani piante – denuncia il comitato civico - sono state pezzate nel fusto a metà della loro altezza con sadico disprezzo verso un essere vivente seppur vegetale. Il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, ha chiesto che vengano avviate indagini al fine di identificare i responsabili visionando, innanzitutto le telecamere di sorveglianza della zona e chiesto che l’Amministrazione comunale si costituisca parte civile nell’eventuale procedimento penale, qualora venissero identificati i responsabili, anche al fine del risarcimento del danno causato al patrimonio comunale dall’atto barbaro e incivile.



ALGHERO - Continuano le segnalazioni di devastazione ad Alghero. Non solo devastazione in centro storico, spezzate le nuove piante messe a dimora sul lungomare di Alghero, una vera vergogna. Così anche il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, con specifica nota indirizzata al Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, Al comandante della Polizia Locale Salvatore Masala, All'Assessore LL. PP. manutenzioni decoro urbano e Vicesindaco Francesco Marinaro e All'Assessore alla Programmazione strategica, Patrimonio e risorse umane Enrico Daga, ha segnalato la devastazione, operata da ignoti incivili, delle nuove e giovani piante di Phytolacca