Cor 12 ottobre 2023 Vandali in azione in centro a Nuoro Denunciati dalla Polizia di Stato. Sono sei le autovetture in sosta danneggiate, alcune hanno i cristalli rotti e sono state rovistate all’interno, altre hanno i pneumatici forati, gli specchietti divelti o profonde rigature



NUORO - Ai proprietari delle autovetture parcheggiate nella Via Lamarmora e Gramsci di Nuoro l’inizio della settimana ha riservato un’amara sorpresa. Sono sei le autovetture in sosta danneggiate, alcune hanno i cristalli rotti e sono state rovistate all’interno, sottraendo utensili da lavoro, effetti personali ed anche una bicicletta da bambino, altre hanno i pneumatici forati, gli specchietti divelti o profonde rigature provocate da un oggetto appuntito. Le denunce formalizzate in Questura hanno attivato la locale Squadra Mobile che ha avviato le indagini ed è riuscita a risalire, grazie anche alle immagini delle telecamere pubbliche e di esercizi commerciali, a due soggetti maggiorenni, un uomo ed una donna nuoresi e già noti alle Forze dell’Ordine. I due sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento e furto. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.