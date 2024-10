Cor 18:00 Mascia annuncia telecamere al Duomo Scritte sui palazzi storici nel centro di Sassari: simili atti vanno non solo condannati ma impediti con ogni mezzo a disposizione. Le parole del sindaco Giuseppe Mascia



SASSARI - N«ella imminente sessione di bilancio prevediamo di investire alcune centinaia di migliaia di euro per installare le camere di videosorveglianza e per renderle attive. Entro giugno l’investimento in tal senso sarà ulteriormente rimpinguato, così come concordato con la Prefettura e la Questura di Sassari in sede di commissione per la pubblica sicurezza. Nel frattempo agli autori di questo sfregio, che è uno sfregio a tutta la comunità, dico di vergognarsi». Parole del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, che questa mattina ha effettuato una passeggiata nel centro città ed in Piazza Duomo, per verificare lo scempio compiuto da qualche scriteriato su alcuni palazzi storici.